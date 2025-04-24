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Ліхтенштейн виділив 8 млн швейцарських франків на підтримку швидкого відновлення України

Ще 800 тисяч франків спрямують на збільшення капіталу ЄБРР.

Ліхтенштейн виділив 8 млн швейцарських франків на підтримку швидкого відновлення України
Бріґітте Гаас і Денис Шмигаль
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Ліхтенштейн виділив 8 млн швейцарських франків на підтримку швидкого відновлення України.

Про це повідомив глава українського уряду Денис Шмигаль за підсумками зустрічі із прем’єр-міністеркою — міністеркою урядових справ та фінансів Ліхтенштейну Бріґітте Гаас.

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«Висловив подяку також за виділення 8 млн швейцарських франків на підтримку швидкого відновлення й 800 тис. — на збільшення капіталу ЄБРР», - зазначив Шмигаль.

Він також висловив вдячність Ліхтенштейну за підтримку дітей. «Зокрема, будівництво будинків сімейного типу в Полтаві та Фастові. Також нещодавно у Львові за сприяння Ліхтенштейну та першої леді України було відкрито “Школу Супергероїв”», - додав Шмигаль.

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