Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
ГоловнаЕкономікаДержава

Україна і Міжнародне енергетичне агентство узгодили, як співпрацюватимуть упродовж року

Зокрема надаватиме Україні також експертну й аналітичну підтримку, організовуватиме  навчання, обмін досвідом.

Україна і Міжнародне енергетичне агентство узгодили, як співпрацюватимуть упродовж року
Укладення спільної робочої програми України та МЕА
Фото: Міненерго

Уряд України і Міжнародне енергетичне агентство уклали Спільну робочу програму на 2025–2026 роки.

Як повідомили у Міненерго, документ підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль під час зустрічі у Лондоні.

Як зазначив український мністр, співпраця з Міжнародним енергетичним агентством має важливе значення для України. "Ми високо цінуємо експертну підтримку та рекомендації фахівців МЕА, які допомагають відновлювати та реформувати український енергосектор відповідно до принципів енергетичної переходу та зеленої трансформації. Нова робоча програма співпраці дозволить нам поглибити це співробітництво", – сказав він. 

Спільна робоча програма передбачає надання агентством підтримки Україні, щоб наша країна могла досягти цілей посилення енергетичної безпеки, післявоєнного відновлення та реконструкції з одночасними інвестиціями в перехід до"зеленої" енергії та сталого енергетичного майбутнього.

Зокрема передбачається співпраця у наданні підтримки в реалізації стратегічних документів енергетичного сектору нашої держави: впровадження Енергетичної стратегії України до 2050 року та Плану з енергетики та клімату до 2030 року, а також оновлення національних планів і зобов’язань у рамках Паризької угоди.

Крім цього сторони співпрацюватимуть за напрямком енергоефективності та розвитку альтернативної енергетики; відновлення і реконструкції інфраструктури; реформування енергосектору; розвитку ринків біометану, водню, офшорної енергетики та малої генерації; підтримки впровадження ВДЕ.

МЕА надаватиме Україні також експертну й аналітичну підтримку, організовуватиме  навчання, обмін досвідом та сприятиме участі нашої держави в діяльності робочих органів агентства.

  • Україна приєдналася до Міжнародного енергетичного агентства у липні 2022 року, ставши 11 країною-асоційованим членом. За цей час реалізували низку ініціатив, зокрема, інтеграцію української енергосистеми до ENTSO-E, розроблення програм підтримки енергоефективності та запуск ринкових механізмів для розвитку відновлюваних джерел енергії.
  • Ще у січні цього року Кабінет Міністрів схвалив проєкт Спільної робочої програми між Україною і Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) на 2025-2026 роки та уповноважив міністра енергетики Германа Галущенка її підписати.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies