Щоб підвищити якість забезпечення ЗСУ, впровадили каталог типових дефектів речмайна

У каталозі систематизовано найпоширеніші дефекти, виявлені під час перевірок зразків продукції з 2022 року.

Щоб підвищити якість забезпечення ЗСУ, Міністерство оборони впровадило каталог типових дефектів речового майна.

Як зазначили у оборонному відомстві, ініціатива покликана посилити вимоги до постачальників, забезпечити прозорість процедур приймання продукції та уніфікувати підходи до оцінки якості.

Каталог доступний як в електронному, так і в паперовому форматі. У ньому систематизовано найпоширеніші дефекти, виявлені під час перевірок зразків продукції з 2022 року – зокрема у тканинах, засобах індивідуального захисту, взутті та інших елементах речового забезпечення.

Як зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, цей інструмент дозволить підвищити вимоги до постачальників, зробити приймання майна більш прозорим, а якість речового забезпечення ще вищою.

Каталог також стане спільною інформаційною платформою для взаємодії з постачальниками, допомагаючи фіксувати та кваліфікувати виявлені недоліки. Це забезпечить єдиний підхід до оцінки якості продукції незалежно від регіону, підрозділу чи виду майна.

"З огляду на те, що приймання речового майна здійснюється у різних місцях та різними спеціалістами, ми потребували єдиних стандартів. Каталог дозволяє Територіальним центрам контролю якості працювати узгоджено, незалежно від регіону чи виду майна", – зазначив начальник Центрального управління контролю якості Ігор Лещенко.