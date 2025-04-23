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Міноборони: упродовж березня РФ здійнила 767 хімічних атак на фронті

Росія зберігає промислові потужності для відновлення та виробництва хімічної зброї.

Міноборони: упродовж березня РФ здійнила 767 хімічних атак на фронті
Фото: Міноборони

Упродовж березня підрозділи РХБ розвідки Сил підтримки зафіксували 767 випадків застосування Росією боєприпасів, що містять небезпечні сполуки. Від початку повномасштабного вторгнення РФ зафіксовано 7 730 випадки застосування росіянами хімзброї.

Про це повідомляє Міноборони України.

"Попри заяви про повне знищення хімічної зброї, країна-агресор зберігає промислові потужності для її відновлення та виробництва. На це звернув увагу заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер під час панельних дискусій на семінарі з питань криміналізації хімічних, бактеріологічних, радіаційних та ядерних злочинів, який відбувся у Кишиневі (Молдова)", — ідеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ лише у березні 2025 року підрозділи РХБ розвідки Сил підтримки зафіксували 767 випадків застосування агресором боєприпасів, що містять небезпечні сполуки.

"З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру, вони ігнорують норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Загалом, відтоді зафіксовано 7 730 таких злочинів", – підкреслив Валерій Вебер.

  • Оперативне командування "Південь" заявляє про використання противником ударних безпілотників типу "Шахед", які несуть небезпечні хімічні речовини для атак по території Україні.
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