Окупанти не доїжджають до позицій

Протягом 16-22 квітня на півдні Донецької області противник суттєво зменшив кількість штурмових дій. Відтак, відбулося 106 атак, проти 158 минулого тижня. Повідомляє пресслужба тактичної групи “Вугледар”.

“Частково це пов’язано з нещодавнім “путінським перемир’ям”. Але основна причина – накопичення особового складу та техніки окупантів неподалік лінії бойового зіткнення. На півдні Донеччини активно триває підготовка до великого наступу з метою виходу до 9 травня на адміністративний кордон Дніпропетровської та Донецької областей”, - розповів Речник тактичної групи «Вугледар», підполковник Олексій Бєльський.

За його словами, противник тричі збільшив кількість розвідувальних польотів БПлА типу “Орлан 10»”, “Суперкам” та “Zala»” над українськими позиціями. У 2,5 раза збільшив кількість обстрілів із артилерії та використання керованих авіабомб.

Крім того, росіяни активно використовують техніку легкої прохідності - багі, квадроцикли та мотоцикли, на яких намагаються дістатися російських позицій з метою накопичення для подальшого наступу.

“Але українська аеророзвідка працює відмінно, а бомбери, артилерія, FPV, РСЗО та міномети постійно “мінусують” особовий склад та техніку противника”, - каже Бєльський.

За останній тиждень у зоні відповідальності тактичної групи «Вугледар»: поранено та знищено 648 окупантів, перетворено на металобрухт 2 танки, 1 бойову броньовану машину, 8 автомобілів, 66 мотоциклів, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 10 антен, 9 складів та 1 засіб РЕБ.