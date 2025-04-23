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На війні загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова (Громова)

Вона долучилася до лав ЗСУ після смерті чоловіка. 

На війні загинула волонтерка і військова Анастасія Єфімова (Громова)
Анастасія Єфімова (Громова)
Фото: Фейсбук фотографки Олександри Сідлецької

На війні з окупантами загинула активістка, волонтерка та військова Анастасія Єфімова (Громова). Сиротами залишилися двоє дітей. 

Про це у фейсбуці розповіла амбасадорка Українського культурного фонду і подруга Анастасії Лілія Шевченко.

"З неймовірним болем повідомляю: на війні загинула наша подруга, наша посестра, донька нашої Марина Громова та мати двох дітей – Анастасія Єфімова (Громова). Вона віддала своє життя за Україну. За кожного з нас. За наші світанки, нашу свободу, наше майбутнє. Вона була і залишається світлою, сильною, вільною, відданою, справжньою. Із тих, хто не відступає. Із тих, хто не мовчить. Із тих, хто йде до кінця – заради життя інших", – написала Лілія Шевченко і додала, що  серце захисниці зупинилося в бою

Анастасія була волонтеркою, організовувала гуманітарні ініціативи, а після загибелі чоловіка на війні Настя самостійно виховувала двох дітей. Згодом долучилася до лав ЗСУ. 

Раніше вона викладала в автошколі "АвтоЛеді", працювала в Асоціації народних волонтерів України, брала участь у діяльності Муніципальної варти Києва, очолювала департамент організації масових заходів у ВГО "Територія Жінок" і заснувала Українську ТехноСпортивну Федерацію.

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