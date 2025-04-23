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Окупанти дронами атакували підприємство на Чернігівщині

Пошкоджена автомобільна техніка.

Окупанти дронами атакували підприємство на Чернігівщині
Наслідки російської атаки
Фото: Нацполіція

Вчора ворожа армія атакувала дронами підприємство в Городнянській громаді Чернігівського району. 

Про це повідомили у Нацполіції 

Унаслідок вибухів пошкоджень зазнав навіс для зберігання автотранспорту, автомобіль та трактор.

Городнянські поліцейські задокументували наслідки ворожої атаки.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (Воєнні злочини).

  • Раніше окупанти безпілотниками атакували лісозаготівельне підприємство в Семенівській громаді Новгород-Сіверського району області.
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