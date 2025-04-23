​Оборонці знищили 1210 окупантів та 85 ворожих артсистем

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1210 окупантів, 8 ворожих танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем та 1 засіб ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 944 270 (+1210) осіб,
- танків ‒ 10691 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22307 (+11) од,
- артилерійських систем – 26774 (+85) од,
- РСЗВ – 1368 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1141 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33526 (+138),
- крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 45621 (+163) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+1).
Дані уточнюються.