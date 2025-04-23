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​Оборонці знищили 1210 окупантів та 85 ворожих артсистем

Від початку вторгнення втрати російських військ склали близько 944 270 солдатів.

​Оборонці знищили 1210 окупантів та 85 ворожих артсистем
Фото ілюстративне
Фото: скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1210 окупантів, 8 ворожих танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем та 1 засіб ППО.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 944 270 (+1210) осіб,
  • танків ‒ 10691 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22307 (+11) од,
  • артилерійських систем – 26774 (+85) од,
  • РСЗВ – 1368 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1141 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 33526 (+138),
  • крилаті ракети ‒ 3148 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 45621 (+163) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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