Нацполіція: цього року в Україні зафіксовано 33 теракти

Заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов розповів про теракти на території України цього року, повідомив Укрінформ.

"На жаль, можемо фіксувати, що Російська Федерація веде системну роботу з диверсійної діяльності на території всієї України. Виключений не може бути жоден з регіонів України, і тому це дуже небезпечно”, - розповів він.

Нєбитов розповів, що від початку цього року зафіксовано 33 терористичних акти на території України. Нацполіції та СБУ вдалося запобігти 16 терактам.

“Встановлено 50 осіб, які причетні до цих терористичних актів. З них 35 чоловіків і 15 жінок. Необхідно зазначити, що 14 з них, з цих людей, були неповнолітні", - наголосив заступник голови Нацполіції.

Серед обʼєктів, на яких, чи стосовно яких зафіксовано спроби вчинити терористичний акт - п'ять ТЦК, вісім підрозділів Національної поліції, сім військових, дві посадові особи, два об'єкти Укрзалізниці і дев'ять інших.

Крім того, з початку року Нацполіція зафіксувала 84 факти підпалу автівок ЗСУ, розкрито вже 47 підпалів. До кримінальної відповідальності притягуються 57 осіб, з них 14 неповнолітніх і 6 жінок.

Також було зафіксовано 73 факти знищення комунікаційного обладнання, 45 з них вже розкрито, до кримінальної відповідальності притягується 45 осіб (з них 3 жінки і 10 неповнолітніх).