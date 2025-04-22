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Росіяни поранили дитину у Херсоні

Зараз дитина перебуває під наглядом медиків.

Росіяни поранили дитину у Херсоні
Ілюстративне фото

Сьогодні, 22 квітня, російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“До лікарні шпиталізували дитину, що постраждала внаслідок російського обстрілу у Центральному районі Херсона”, - йдеться у повідомленні. 

Олександр Прокудін уточнив, що у 6-річної дівчинки вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія. 

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Зараз дитина перебуває під наглядом медиків.

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