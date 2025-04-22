Росіяни поранили дитину у Херсоні

Сьогодні, 22 квітня, російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
“До лікарні шпиталізували дитину, що постраждала внаслідок російського обстрілу у Центральному районі Херсона”, - йдеться у повідомленні.
Олександр Прокудін уточнив, що у 6-річної дівчинки вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія.
Зараз дитина перебуває під наглядом медиків.
- Сьогодні, 22 квітня, російська армія атакувала херсонську лікарню. Постраждало шість людей.