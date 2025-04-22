Росіяни поранили дитину у Херсоні

Зараз дитина перебуває під наглядом медиків.

Сьогодні, 22 квітня, російська окупаційна армія вкотре атакувала Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“До лікарні шпиталізували дитину, що постраждала внаслідок російського обстрілу у Центральному районі Херсона”, - йдеться у повідомленні.

Олександр Прокудін уточнив, що у 6-річної дівчинки вибухова та черепно-мозкова травми, а також контузія.

Зараз дитина перебуває під наглядом медиків.