Зеленський: на Великдень Росія продемонструвала, що саме вона є джерелом бойових дій

Україна готова на безумовне і повне, і часткове припинення вогню, запропоноване раніше Сполученими Штатами. Саме безумовне, яке передбачатиме, що не буде жодних ударів по території України, і, відповідно, не буде дзеркальних відповідей, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами в Києві.

Якщо Росія погодиться на часткове припинення вогню, то Україна діятиме дзеркально. Якщо не буде ударів по українській енергетиці, то не буде й по російській, якщо не буде далекобійних ударів по Україні – не буде й по Росії, пояснив Зеленський.

"Якщо ми готові до безумовного припинення вогню – це тиша на морі, в небі, на фронті, тобто на землі. Україна готова до відповідних кроків. Неодноразово про це сказали. Що стосується тих, від кого це залежить. Безумовно, це залежить, передусім, від бажання Путіна", – сказав він.

Зеленський вважає, що Путін продемонстрував на Великдень, що якщо вони хочуть зменшувати удари, то вони зменшують. Але до повного і безумовного припинення було далеко.

"Всі побачили, хто є джерелом війни. Вони захотіли зменшити – вони зменшили", – сказав Зеленський, додавши, що на багатьох ділянках при цьому тривали бої і штурми, хоч у меншій кількості.

Далекобійну зброю в Великдень Росія не використовувала, натомість била FPV. Але одразу після завершеного "перемир'я" окупанти повернулися до використання усіх типів зброї. Сьогодні вночі були дрони й ракети, вдень – КАБи по цивільній інфраструктурі. При цьому Росія визнала убивства людей в Кривому Розі, Сумах і Одесі цивільних людей.

Говорячи про те, що потрібно для успішного припинення вогню, Зеленський сказав, що переговори на цю тему США ведуть не лише з Україною і Європою, а і з Росією. Треба, щоб умови безумовного припинення вогню прийняли росіяни.