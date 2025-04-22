Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку вже зафіксували 33 атаки росіян

По 12 штурмів ворога зафіксували на Курському і Новопавлівському напрямках.

Станом на 16.00 22 квітня на фронті відбулися 85 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти з території РФ завдали артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Соснівка, Чернацьке, Проходи, Петрушівка, Братениця, Кучерівка, Велика Писарівка, Миропільське, Яструбщина, Есмань, Біла Береза Сумської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди, Миропільське, Проходи Сумської області.

На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Загризового та Нової Кругляківки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

На Лиманському відбулися чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки і Новосергіївки. Одне боєзіткнення триває.

На Сіверському українські захисники зупинили три атаки противника в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому загарбники дев’ять разів атакували в районах Дачного, Дружби, Щербинівки та Торецька. Три зіткнення тривають до цього часу.

На Покровському росіяни 33 рази намагалися просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік населених пунктів Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка. Дев’ять зіткнень тривають дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Удачне, Новомиколаївка та Новопавлівка.

На Новопавлівському агресор 12 разів атакував у районах Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському ворог двічі атакував у бік Новополя, наші захисники успішно відбили обидві спроби просунутися вперед. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Гуляйполе та Новопіль.

На Оріхівському ворог провів чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток. Водночас було завдано авіаційних ударів по населених пунктах Кам’янське, Степногірськ та Запоріжжя.

На Придніпровському ворог завдав авіаудару НАРами по району Іванівки, наступальних дій не проводив.

На Курщині вже зафіксували 12 бойових зіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 17 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 192 артилерійських обстріли, зокрема два — з реактивних систем залпового вогню.