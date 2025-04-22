В об’єктив фотопастки прикордонників, встановленої на одній з гірських ділянок державного кордону з Румунією, потрапили двоє чоловіків, які рухалися в бік сусідньої країни.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"На перехоплення висунулася група реагування, до складу якої входив оператор БПЛА. Він швидко «просканував» місцевість та вивів прикордонників точно до місця знаходження порушників, які саме збиралися перепочити перед фінальним відрізком наміченого шляху", - йдеться в повідомленні.

Затриманими виявилися мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей 1981 та 1994 років народження. Чоловіки планували через гори дістатися до Румунії, використовуючи онлайн карту.

Щодо них складено матеріали про адміністративне правопорушення.