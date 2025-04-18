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​У підвішеному стані, занурений по груди в олію: житель Одещини намагався незаконно виїхати з України в цистерні

Таким чином чоловік подолав шлях від Вінниці до пункту пропуску "Мамалига".

​У підвішеному стані, занурений по груди в олію: житель Одещини намагався незаконно виїхати з України в цистерні
Фото: ДПСУ

На пункті пропуску пропуску "Мамалига" прикордонники Чернівецького загону виявили порушника в цистерні з олією, підвішеного на страхувальних ременях. 

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

На виїзд з України прямував вантажний автомобіль з цистерною під керуванням громадянина Молдови. В товаро-супровідних документах був зазначений вантаж – рослинна олія. 

Під час огляду автомобіля прикордонники побачили, що на люку одного з відсіків цистерни, зроблені спеціальні кріплення, на яких підвішений чоловік. Як з’ясувалося, в такий спосіб намагався незаконно виїхати в Молдову громадянин України 1982 року народження, житель Одеської області. Він домовився зі знайомим водієм, що той вивезе його у вантажній цистерні.

Фото: ДПСУ

"У підвішеному стані, занурений майже по груди в олію, чоловік подолав шлях від Вінниці до пункту пропуску. За спробу незаконного перетинання кордону на нього складені матеріали про адміністративне правопорушення", - зазначили в ДПСУ.

Водія вантажівки затримали в порядку, визначеному ст. 208 КПК України. В діях іноземця прикордонники вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), про що направили відповідне повідомлення в Національну поліцію.

Фото: ДПСУ

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