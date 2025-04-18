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Нацгвардія: учора ЗСУ відбили один із найбільших штурмів росіян на мотоциклах

Наступ ворога на Покровському напрямку тривав більше 7 годин.

Нацгвардія: учора ЗСУ відбили один із найбільших штурмів росіян на мотоциклах
Архівне фото
Фото: скрин

Сили оборони відбили один з наймасованіших штурмів росіян на Покровському напрямку. 

Про це повідомила пресслужба Національної гвардії. 

"Вчора було відбито один із найбільших штурмів росіян на мотоциклах. Це однозначно подія, яка увійде в історію", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наступ на Покровському напрямку тривав трохи більше 7 годин. За годину противник в середньому втрачав:

  •  до 40 осіб піхоти;
  •  біля 13 мотоциклів;
  •  по 3 ББМ.

Учора, 17 квітня, росіяни наступали в напрямку Покровська. Цей удар у більшості своїй прийняла на себе 14-та і 117-та бригада Національної гвардії. Наші оборонці ліквідували 115 одиниць ворожої техніки і ліквідували 200 окупантів.

Напередодні росіяни здійснили наступ на Запорізькому напрямку. У результаті на Запоріжжі ворог втратив убитими 80 людей, пораненими - 117 осіб. Також Сили оборони знищили 40 одиниць ворожої техніки.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія буде робити кілька хвиль наступів на Сумському, на Харківському, на Запорізькому напрямку і, можливо, на сході, "тому що вони довго там не наступали. 

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