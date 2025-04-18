Сьогодні, близько 5 ранку росіяни завдали удару "шахедами" по об'єкту цивільної інфраструктури міста Суми.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Внаслідок удару одна людина загинула і одна поранена. На місці працюють аварійно-рятувальні служби", - йдеться в повідомленні.

За інформацією голови Сумської РДА Михайла Мельника, пошкоджене виробництво пасок.

Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою.

У прокуратурі уточнили, ворог трьому БпЛА типу "Герань-2" атакував підприємство, яке є провідним виробником хлібобулочних та кондитерських виробів в області.

Унаслідок атаки ворога загинув 61-річний водій, який завантажував продукцію. 55-річна працівниця підприємства дістала поранення. Пошкоджено приміщення хлібозаводу та автомобілі.

Фото: Сумська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).