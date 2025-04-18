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​Росіяни атакували "шахедом" хлібзавод у Сумах і влучили в цех, де випікають паски. Загинула людина

Загинув 61-річний водій, який завантажував продукцію. Працівниця підприємства дістала поранення.

​Росіяни атакували "шахедом" хлібзавод у Сумах і влучили в цех, де випікають паски. Загинула людина
Фото: Сумська РДА

Сьогодні, близько 5 ранку росіяни завдали удару "шахедами" по об'єкту цивільної інфраструктури міста Суми.

Про це повідомила Сумська ОВА.

"Внаслідок удару одна людина загинула і одна поранена. На місці працюють аварійно-рятувальні служби", - йдеться в повідомленні. 

За інформацією голови Сумської РДА Михайла Мельника, пошкоджене виробництво пасок. 

Загинув підприємець, який приїхав за продукцією. Працівниця кондитерського цеху звернулась за медичною допомогою.

У прокуратурі уточнили, ворог трьому БпЛА типу "Герань-2" атакував підприємство, яке є провідним виробником хлібобулочних та кондитерських виробів в області. 

Унаслідок атаки ворога загинув 61-річний водій, який завантажував продукцію. 55-річна працівниця підприємства дістала поранення. Пошкоджено приміщення хлібозаводу та автомобілі.

Фото: Сумська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Уранці 18 квітня російські війська також завдали ракетного удару по Харкову -  сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ’янському районі. Внаслідок удару одна людина загинула і більше 60 постраждали. На цю хвилину до міських лікарень госпіталізовано 13 людей, з них двоє дітей.
  • Росіяни завдали комбінованого удару і по Дніпропетровській області. У самому Дніпрі внаслідок ракетного удару було пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс.
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