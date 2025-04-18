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Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня

А далі, за словами господаря Білого дому, "побачимо".

Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час заходу для преси в Овальному кабінеті з нагоди візиту прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні окреслив перспективу реакції Росії на пропозицію щодо припинення вогню в Україні.

Як пише "Європейська правда", республіканець чекає на відповідні сигнали з Кремля вже цього тижня. Про це він сказав у відповідь на запитання журналіста, коли саме глава держави збирається ухвалити рішення, чи готова Росія до миру.

Щодо санкційних кроків у разі відмови Москви йти на перемир'я, Трамп сказав, що "побачимо, чим це буде". Він також вчергове повторив наратив про бажання "припинити смерть та вбивства".

Раніше господар Білого дому стверджував, що існує визначений дедлайн щодо того, коли Росія має погодитися на припинення вогню. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що про те, чи налаштовані у Кремлі на мир, США "дізнаються вже скоро".

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