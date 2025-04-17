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Трамп заявив, що не звинувачує Зеленського у початку війни

Водночас президент США зазначив, що не задоволений Зеленським.

Трамп заявив, що не звинувачує Зеленського у початку війни
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі запевнив, що не покладає відповідальності на Володимира Зеленського, передає “Європейська правда”.

Водночас Трамп наголосив, що “не в захваті від того, що ця війна почалася".

Президент США вкотре запевнив, що війна в Україні не почалась би, якби він був президентом, як це було за його першого президентства.

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"І тому я не задоволений ним (Зеленським. – Ред.), і я не задоволений будь-ким, хто до цього причетний", – зауважив Трамп.

Він додав, що намагається змусити Путіна "зупинитися, тому що, як ви знаєте, Росія набагато більша, у неї більша військова сила, і якщо ви розумні, ви не будете вплутуватися і брати участь у війнах".

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