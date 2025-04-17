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Парламент Німеччини не запросив послів Росії та Білорусі на захід до 80-річчя завершення Другої світової

Спеціальне засідання проведуть 8 травня.

Парламент Німеччини не запросив послів Росії та Білорусі на захід до 80-річчя завершення Другої світової
прапор РФ
Фото: rada.gov.ua

Бундестаг не включив послів Російської Федерації та Білорусі до списку запрошених на спеціальне засідання з нагоди річниці закінчення Другої світової війни, передає Reuters.

Захід відбудеться 8 травня.

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Речник парламенту Німеччини повідомив, що це рішення ухвалили з урахуванням оцінки, наданої федеральним урядом.

«Ця оцінка призвела до того, що посли Російської Федерації та Білорусі, серед інших, не були запрошені», — зазначив речник.

На спецзасіданні очікують на участь німецьких парламентарів і представників дипломатичних місій інших держав. Темою засідання стане завершення Другої світової війни та припинення кампанії насильства і геноциду, яку здійснювала нацистська Німеччина у Європі.

У посольстві України в Берліні підтвердили участь українського посла у заході. Представник дипломатичної установи позитивно оцінив рішення німецького парламент, зауваживши, що «це було єдине правильне рішення».

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