Парламент Німеччини не запросив послів Росії та Білорусі на захід до 80-річчя завершення Другої світової

Бундестаг не включив послів Російської Федерації та Білорусі до списку запрошених на спеціальне засідання з нагоди річниці закінчення Другої світової війни, передає Reuters.

Захід відбудеться 8 травня.

Речник парламенту Німеччини повідомив, що це рішення ухвалили з урахуванням оцінки, наданої федеральним урядом.

«Ця оцінка призвела до того, що посли Російської Федерації та Білорусі, серед інших, не були запрошені», — зазначив речник.

На спецзасіданні очікують на участь німецьких парламентарів і представників дипломатичних місій інших держав. Темою засідання стане завершення Другої світової війни та припинення кампанії насильства і геноциду, яку здійснювала нацистська Німеччина у Європі.

У посольстві України в Берліні підтвердили участь українського посла у заході. Представник дипломатичної установи позитивно оцінив рішення німецького парламент, зауваживши, що «це було єдине правильне рішення».