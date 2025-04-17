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Верховний суд Росії призупинив заборону руху "Талібан", його виключили з реєстру терористичних організацій

Москва прагне використовувати Афганістан як транзитний хаб для обходу санкцій. 

Верховний суд Росії призупинив заборону руху "Талібан", його виключили з реєстру терористичних організацій
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Верховний суд Росії у закритому режимі призупинив заборону на діяльність афганського ісламістського руху "Талібан"

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Так, рух "Талібан" було виключено з реєстру терористичних організацій. 

Таким чином, Росія прагне використовувати Афганістан як транзитний хаб для обходу санкцій і доставки необхідних товарів, а також для експорту газу в Індію.

  • "Талібан" - це ісламістський рух, відомий своєю репресивністю, порушенням прав жінок, стратами людей та підтримкою колишнього ватажка "Аль-Каїди" Осами бен Ладена. 
  • "Талібан" був визнаний у Росії терористичною організацією в 2003 році - після того, як його до відповідного списку включила Рада безпеки ООН. У жовтні 2021 року Путін заявив, що Росія "наближається до ухвалення рішення" про виключення Талібану зі списку терористичних організацій, але це рішення знову ж таки має бути ухвалене в ООН. При цьому Росія продовжує співпрацювати з представниками Талібану, запрошує їх до Москви і перебуває в контакті з ними в самому Афганістані.
  • У липні 2021 року представники руху "Талібан" приїжджали до Москви на переговори. Після них глава МЗС Сергій Лавров сказав, що зроблені талібами заяви дозволяють говорити, що це - "адекватні люди". 
  • Менш як через місяць, 15 серпня, "Талібан" оголосив про закінчення війни в Афганістані та повне захоплення влади. Після цього таліби знову приїхали до Москви в жовтні, а потім приїжджали до Росії ще кілька разів у 2022 та 2023 роках.
  • У травні 2024 року президент РФ Владімір Путін публічно заявив, що ця організація - "фактична влада в Афганістані, з якою треба вибудовувати відносини". Путін також назвав Талібан "союзником" у боротьбі з тероризмом
  • Як відомо, країни Заходу не визнають Талібан законним урядом Афганістану.
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