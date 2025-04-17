Верховний суд Росії призупинив заборону руху "Талібан", його виключили з реєстру терористичних організацій

Верховний суд Росії у закритому режимі призупинив заборону на діяльність афганського ісламістського руху "Талібан".
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Так, рух "Талібан" було виключено з реєстру терористичних організацій.
Таким чином, Росія прагне використовувати Афганістан як транзитний хаб для обходу санкцій і доставки необхідних товарів, а також для експорту газу в Індію.
- "Талібан" - це ісламістський рух, відомий своєю репресивністю, порушенням прав жінок, стратами людей та підтримкою колишнього ватажка "Аль-Каїди" Осами бен Ладена.
- "Талібан" був визнаний у Росії терористичною організацією в 2003 році - після того, як його до відповідного списку включила Рада безпеки ООН. У жовтні 2021 року Путін заявив, що Росія "наближається до ухвалення рішення" про виключення Талібану зі списку терористичних організацій, але це рішення знову ж таки має бути ухвалене в ООН. При цьому Росія продовжує співпрацювати з представниками Талібану, запрошує їх до Москви і перебуває в контакті з ними в самому Афганістані.
- У липні 2021 року представники руху "Талібан" приїжджали до Москви на переговори. Після них глава МЗС Сергій Лавров сказав, що зроблені талібами заяви дозволяють говорити, що це - "адекватні люди".
- Менш як через місяць, 15 серпня, "Талібан" оголосив про закінчення війни в Афганістані та повне захоплення влади. Після цього таліби знову приїхали до Москви в жовтні, а потім приїжджали до Росії ще кілька разів у 2022 та 2023 роках.
- У травні 2024 року президент РФ Владімір Путін публічно заявив, що ця організація - "фактична влада в Афганістані, з якою треба вибудовувати відносини". Путін також назвав Талібан "союзником" у боротьбі з тероризмом.
- Як відомо, країни Заходу не визнають Талібан законним урядом Афганістану.