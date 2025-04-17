Верховний суд Росії призупинив заборону руху "Талібан", його виключили з реєстру терористичних організацій

Москва прагне використовувати Афганістан як транзитний хаб для обходу санкцій.

Верховний суд Росії у закритому режимі призупинив заборону на діяльність афганського ісламістського руху "Талібан".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, рух "Талібан" було виключено з реєстру терористичних організацій.

Таким чином, Росія прагне використовувати Афганістан як транзитний хаб для обходу санкцій і доставки необхідних товарів, а також для експорту газу в Індію.