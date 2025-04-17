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У ЄС рівень працевлаштування сягнув максимуму за останні 15 років

Серед країн ЄС найвищий рівень зайнятості зафіксований у Нідерландах, Мальті й Чехії. Найнижчі показники зафіксовані в Італії, Греції та Румунії.

У ЄС рівень працевлаштування сягнув максимуму за останні 15 років
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

У 2024 році 75,8% (197,6 мільйона осіб) жителів ЄС віком від 20 до 64 років мали роботу, що є найвищим показником з 2009 року. Рівень зайнятості зріс на 0,5 відсоткового пункту (п.п.) порівняно з 2023 р. і на 1,2 п.п. порівняно з 2022 р, свідчать дані Європейського статистичного відомства.

Серед країн ЄС найвищий рівень зайнятості зафіксований у Нідерландах (83,5%), Мальті (83,0%) і Чехії (82,3%). Найнижчі показники зафіксовані в Італії (67,1%), Греції (69,3%) та Румунії (69,5%).

Більше жінок із завищеною кваліфікацією, ніж чоловіків

У 2024 році рівень надмірної кваліфікації в ЄС становив 21,3%, з них 20,5% для чоловіків і 22,0% для жінок. Надкваліфікація – це коли люди з вищою освітою працюють за професіями, які не вимагають такого високого рівня освіти.

Серед країн ЄС рівень надмірної кваліфікації був найвищим в Іспанії (35,0%), за нею йдуть Греція (33,0%) і Кіпр (28,2%).

Водночас найнижчі показники зафіксовано у Люксембурзі (4,7%), Хорватії (12,6%) та Чехії (12,8%).

У 21 з 27 країн ЄС жінки мали вищі показники підвищеної кваліфікації, ніж чоловіки, причому найбільші відмінності зафіксовані в Італії (7,7 в.п.), Словаччині (6,4 в.п.) і Мальті (5,3 в.п.).

Однак у 6 країнах ЄС рівень надмірної кваліфікації чоловіків був вищим, причому найбільші відмінності зафіксовані в Литві (5,2 в. п.), Латвії (2,6 в. п.) та Естонії (2,5 в. п.).

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