Перші деталі про переговори в Парижі: з представниками 3 країн обговорили багатонаціональний контингент

Українська делегація на зустрічі з представниками Франції, Німеччини та Британії

Українська делегація у Парижі провела зустрічі з представниками країн-учасниць коаліції охочих: Франції, Німеччини і Великої Британії. Міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Офісу президента Андрій Єрмак зустрілися з дипломатичним радником французького президента Еммануелем Бонном, радником з питань національної безпеки прем'єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллем та радником з питань національної безпеки канцлера ФРН Єнсом Пльотнером.

Переговори проходили в Єлисейському палаці, повідомив Андрій Єрмак. Головною темою було припинення вогню та гарантії безпеки.

"Ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України", – сказав голова ОП.

Міністр оборони додав, що робота над гарантіями безпеки разом з партнерами триває.

"Наш пріоритет – результат, який гарантуватиме надійний мир для України та українців", – зазначили в міноборони.

Крім країн коаліції охочих, українська делегація планує зустрітися з представниками США, які сьогодні теж прибули до французької столиці. Це держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф.

Раніше видання Politico писало, що держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф поїдуть до Парижа, щоб говорити про Україну, Іран та торгівельні відносини. Віткофф збирається зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном-Ноелем Барро.

Що таке коаліція охочих?

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.