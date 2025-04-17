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У Росії ексзаступника голови Генштабу РФ генерала Шамаріна засудили до 7 років колонії суворого режиму за хабарництво

Шамаріна позбавили звання генерал-лейтенанта і конфіскували майно на 36 млн рублів.

У Росії ексзаступника голови Генштабу РФ генерала Шамаріна засудили до 7 років колонії суворого режиму за хабарництво
Вадим Шамарін
Фото: Вікімедіа

Московський військовий суд засудив колишнього заступника начальника Генштабу генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна до семи років колонії суворого режиму за хабарництво, повідомив слідчий комітет країни-агресорки.

Генерала визнали винним в отриманні хабарів на 36 млн рублів від керівництва пермського телефонного заводу "Телта". Цей завод раніше отримав контракти на постачання військовим пристроїв зв'язку на понад 1,4 млрд рублів.

Крім того, Вадима Шамаріна позбавили звання генерал-лейтенанта. 

У нього конфіскували майно на 36 млн рублів. Шамарін мав отримати 12 років тюрми, однак уклав угоду зі слідством і частково визнав провину, тому отримав менший термін ув’язнення.

Як відомо, генерала затримали й усунули з посади у травні 2024 року. Це сталося незабаром після арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова та відставки міністра Сергія Шойгу (на його місце призначили Бєлоусова). Також у травні минулого року арештували колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова, який скаржився на високі втрати окупантів.

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