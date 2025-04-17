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Євродепутати закликають суд ЄС скасувати заборону прайду в Угорщині

За словами євродепутатів, організатори та учасники Будапештського прайду ризикують стикнутися із кримінальним переслідуванням.

Євродепутати закликають суд ЄС скасувати заборону прайду в Угорщині
Фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

П'ять євродепутатів, які були в Угорщині у час ухвали змін до законодавства щодо заборони прайду, закликали суд ЄС скасувати ці нововведення. 

Про це пише The Guardian. 

Нідерландський політик Тінеке Стрік, який очолював міжпартійну групу євродепутатів для дослідження демократичних стандартів в Угорщині, сказав, що події "швидко йдуть у неправильному напрямку". 

"Ми дуже хочемо, щоб ця країна повернулася до справжньої демократії, тому що ми вважаємо, що громадяни Угорщини повинні користуватися тими ж правами та цінностями, що й усі ми в ЄС", – сказав він, коли завершував триденний візит.

Загалом п’ять євродепутатів прибули до Угорщини в час, коли законодавці ухвалили поправку до конституції, яка дозволяє уряду забороняти ЛГБТК+ заходи. 

Ця зміна кодифікувала прийнятий у березні закон, який забороняє прайд-марші та дозволяє владі використовувати технологію розпізнавання облич для відстеження учасників, щоб їх могли оштрафувати. 

За словами євродепутатів, організатори та учасники Будапештського прайду ризикують стикнутися із кримінальним переслідуванням за мирний марш на підтримку різноманітності, рівності та свободи.

Тому депутати Європарламенту заявили, що вони закликають Європейську комісію звернутися до Європейського суду з проханням призупинити дію закону до подальших судових дій. Європейська комісія заявила, що без вагань діятиме, якщо це буде необхідно. 

За словами правозахисників, новий закон створив "дуже ворожу атмосферу" для ЛГБТК+ угорців, і це призвело до зростання фізичних, насильницьких нападів та інших видів злочинів на ґрунті ненависті". 

Кілька державних відомств відмовилися від зустрічі з євродепутатами без пояснення причини. Три націоналістичні та ультраправі європейські парламентські групи відмовилися приєднатися до парламентського візиту

  • 14 квітня угорський парламент схвалив зміни до Конституції. Вони стосуються, зокрема, ЛГБТ-спільноти. 
  • Раніше парламент Угорщини прийняв закон, запропонований депутатами керівної партії “Фідес”, про заборону ЛГБТ-прайду на тій підставі, що він може бути шкідливим для дітей.
  • Прем’єр-міністр Віктор Орбан розкритикував спільноту ЛГБТ+ і пообіцяв придушити іноземне фінансування незалежних ЗМІ та неурядових організацій в Угорщині останніми тижнями в рамках своєї кампанії.
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