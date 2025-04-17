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ЗМІ: Єврокомісія не збирається забороняти імпорт російського скрапленого газу

Деякі уряди висловили занепокоєння щодо альтернативних джерел.

ЗМІ: Єврокомісія не збирається забороняти імпорт російського скрапленого газу
Фото: detector.media

Агенція Reuters з посиланням на власні джерела у Брюсселі стверджує, що Європейська Комісія відмовилася від планів включення заборони на імпорт російського скрапленого газу до майбутніх санкційних пакетів.

Обмеження на паливо з країни-агресора було вирішено не запроваджувати через супротив деяких урядів, які звернули увагу на "невизначеність щодо альтернативних джерел постачання". Також в Євросоюзі не хочуть втрачати сильну позицію перед торговельними перемовинами зі США, які, серед іншого, стосуватимуться купівлі газу. 

Зважаючи на це, єврочиновники поки лише готують нову дорожню мапу повного припинення залежності ЄС від російських енергоносіїв. План буде презентовано у травні, а кінцевим терміном програми заміщення імпорту з РФ названо 2027 рік.

17-ий пакет санкцій проти Росії у Єврокомісії мають розробити до червня. Проте роботи в цьому напрямку, як стало відомо журналістам, "просуваються досить повільно".

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