Також готують деталі про те, як має функціонувати контингент партнерів.

Володимир Зеленський анонсував нові пакети допомоги від партнерів для України.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 16 квітня.

«Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова про комунікацію та спільну роботу з нашими партнерами в Європі: будуть нові пакети підтримки, також ми готуємо нову безпекову архітектуру – усі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні», - розповів глава держави.

Президент додав, що українська сторона з свого боку зробить усе, аби «політичні рішення – про контингент – максимально швидко виконувались саме тоді, коли для цього буде час».

Також у середу Зеленський із дипломатами обговорили можливі зустрічі у Європі, а також зі США та загалом відносини з іншими державами.