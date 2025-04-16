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Зеленський анонсував нові пакети підтримки від партнерів

Також готують деталі про те, як має функціонувати контингент партнерів.

Зеленський анонсував нові пакети підтримки від партнерів
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський анонсував нові пакети допомоги від партнерів для України.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 16 квітня.

«Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова про комунікацію та спільну роботу з нашими партнерами в Європі: будуть нові пакети підтримки, також ми готуємо нову безпекову архітектуру – усі конкретні деталі того, як може функціонувати безпековий контингент партнерів в Україні», - розповів глава держави.

Президент додав, що українська сторона з свого боку зробить усе, аби «політичні рішення – про контингент – максимально швидко виконувались саме тоді, коли для цього буде час». 

Також у середу Зеленський із дипломатами обговорили можливі зустрічі у Європі, а також зі США та загалом відносини з іншими державами.

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