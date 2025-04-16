Папа Франциск цьогоріч не очолюватиме великодні богослужіння

Пресслужба Ватикану повідомила, хто з доручення Папи Франциска очолюватиме великодні богослужіння цьогоріч.
Про це повідомляє Vatican news.
Папа Франциск доручив очолювати богослужіння Великого Тижня та читати його проповіді іншим, оскільки понтифік відновлюється після недуги.
Зокрема, Святу Месу Пасхального чування в базиліці Святого Петра у Велику суботу, 19 квітня 2025 р., з доручення Папи Франциска очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, Декан Колегії кардиналів.
У неділю Пасхи, 20 квітня, ранкову Святу Месу на площі Святого Петра очолить кардинал Анджело Комастрі, вислужений Архипресвітер базиліки Святого Петра.
Святу Месу мира в базиліці Святого Петра у Великий четвер вранці з доручення Папи очолить кардинал Доменіко Кальканьйо, а Літургію Страстей Господніх у Велику П’ятницю в базиліці Святого Петра з доручення Папи очолить кардинал Клаудіо Ґуджеротті, Префект Дикастерії для Східних Церков.
Молитву Хресної дороги в Римському Колізеї, роздуми до якої написав Святіший Отець, очолить кардинал Балдассаре Рейна, Вікарій Папи для Римського дієцезії. А Святу Месу Господньої Вечері в базиліці Святого Петра у Великий четвер ввечері очолить кардинал Мауро Ґамбетті, Архипресвітер базиліки. Втім, це богослужіння входить у програму богослужінь базиліки та не має статусу папського.
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