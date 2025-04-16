Росіяни пошкодили у Нікопольському районі Дніпропетровщини комунальні підприємства та будинки

Російські військові знову атакували Нікопольський район дронами-камікадзе і били з артилерії. Унаслідок обстрілів виникли пожежі.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Упродовж дня російські військові 9 разів атакували Нікопольський район дронами-камікадзе і з важкої артилерії. Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах.
Унаслідок обстрілів зайнялася квартира у дев’ятиповерховому будинку. Пожежу вдалося загасити. В інших оселях – побиті вікна.
Пошкоджені також комунальні підприємства та авто. Люди не постраждали.
- Минулої доби російські окупанти атакували Кам'янське на Дніпропетровщині дронами. Пошкоджень зазнало приватне підприємство. Пошкоджені 10 авто та газогін, двоє людей поранені.