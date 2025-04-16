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Росіяни пошкодили у Нікопольському районі Дніпропетровщини комунальні підприємства та будинки

Люди не постраждали.

Росіяни пошкодили у Нікопольському районі Дніпропетровщини комунальні підприємства та будинки
Фото: Сергій Лисак

Російські військові знову атакували Нікопольський район дронами-камікадзе і били з артилерії. Унаслідок обстрілів виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Упродовж дня російські військові 9 разів атакували Нікопольський район дронами-камікадзе і з важкої артилерії. Ворог цілив по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. 

Унаслідок обстрілів зайнялася квартира у дев’ятиповерховому будинку. Пожежу вдалося загасити. В інших оселях – побиті вікна.

Пошкоджені також комунальні підприємства та авто. Люди не постраждали.

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