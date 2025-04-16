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Шахраї намагаються виманити особисті дані учасників НМТ через фейкового тelegram-бота

Зловмисники також поширюють фейкові відео з «відгуками» про роботу бота, щоб створити ілюзію довіри до ресурсу.

Шахраї намагаються виманити особисті дані учасників НМТ через фейкового тelegram-бота
Учні складають НМТ, фото ілюстративне
Фото: Суспільне

Українців попередили про нову схему шахрайства, спрямовану на учасників національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

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У Telegram поширюється інформація про нібито «офіційного» бота, який обіцяє повідомити дату й місце проведення тестування. Для цього користувачам пропонують ввести персональні дані – зокрема прізвище, ім’я та адресу проживання.

нова схема шахрайства проти учасників НМТ
Фото: Центр протидії дезінформації
нова схема шахрайства проти учасників НМТ

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, зловмисники також поширюють фейкові відео з «відгуками» про роботу бота, щоб створити ілюзію довіри до ресурсу.

У Центрі закликають учасників НМТ, їхніх батьків і вчителів бути обачними та не переходити за підозрілими посиланнями.

Вся офіційна інформація щодо тестування доступна виключно в особистому кабінеті учасника, наголошують в установі.

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