Шахраї намагаються виманити особисті дані учасників НМТ через фейкового тelegram-бота

Зловмисники також поширюють фейкові відео з «відгуками» про роботу бота, щоб створити ілюзію довіри до ресурсу.

Українців попередили про нову схему шахрайства, спрямовану на учасників національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У Telegram поширюється інформація про нібито «офіційного» бота, який обіцяє повідомити дату й місце проведення тестування. Для цього користувачам пропонують ввести персональні дані – зокрема прізвище, ім’я та адресу проживання.

Фото: Центр протидії дезінформації нова схема шахрайства проти учасників НМТ

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, зловмисники також поширюють фейкові відео з «відгуками» про роботу бота, щоб створити ілюзію довіри до ресурсу.

У Центрі закликають учасників НМТ, їхніх батьків і вчителів бути обачними та не переходити за підозрілими посиланнями.

Вся офіційна інформація щодо тестування доступна виключно в особистому кабінеті учасника, наголошують в установі.