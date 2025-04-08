Нацполіція затримала групу шахраїв, яка не поставила для ЗСУ понад сто дронів на майже 11 млн грн

Слідчі поліції закликають всіх, хто був ошуканий, звернутись до Головного слідчого управління.

Національна поліція заявила про ліквідацію організованої злочинної групи шахраїв, яка не поставила для ЗСУ понад сто дронів вартістю майже 11 мільйонів гривень.

Як зазначає поліція, шахраї зареєстрували ФОП на підставну особу та швидко й дешево поставляли потерпілим пробні партії дронів по 3-5 одиниць з частковою передоплатою, а після пропонували замовити великі партії товару по ще нижчій ціні, але з повною передоплатою. Коли ті замовляли більше — переставали виходити на звʼязок і блокували контакти замовників.

Отримані гроші одразу перераховувались на «холодні» криптогаманці чи банківські рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, звідки фігуранти обготівковували їх та ділили між собою.

Шахраї ошукували не тільки потенційних покупців, але й реальних продавців дронів: спочатку купували у них невеликі партії з відстрочкою оплати та розраховувались повною мірою, а після замовляли великі партії й обривали з потерпілими будь-який звʼязок. Таким чином за 9 місяців встигли ошукати щонайменше 9 осіб на загальну суму 10,7 мільйона гривень.

Слідчі Головного слідчого управління поліції спільно з кіберполіцейськими Києва ідентифікували всіх трьох учасників організованої злочинної групи — мешканців Києва та Тернополя. Під керівництвом 31-річного організатора вони підшукували жертв, створювали криптогаманці та фіктивні рахунки, з яких обготівковували гроші чи переводили їх на власні картки. Всі ці транзакції правоохоронці відстежили та задокументували.

Поліцейські провели 15 санкціонованих обшуків за місцями проживання й роботи учасників організованої злочинної групи в Києві, Тернополі та Львові, у ході яких вилучили 53 дрони Mavic, 152 злитки срібла, майже 740 тисяч доларів у різній валюті, два автомобілі, мобільні телефони, компʼютерну техніку, фінансові звітності та інші предмети, що містять докази скоєних злочинів.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом фігурантам разом з організатором оголошено про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі встановлено дев'ять потерпілих від протиправних дій фігурантів, але їх може бути значно більше. Також поліцейські встановлюють можливих спільників підозрюваних. Слідчі поліції закликають всіх, хто був ошуканий від шахрайських дій при купівлі чи продажу дронів, звернутись до Головного слідчого управління за номером +380630505558.