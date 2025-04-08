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На Волині чоловік знайшов на полі підозрілий предмет. Згодом рятувальники виявили 60 снарядів часів Другої світової

Небезпечні знахідки знищили на спецмайданчику.

На Волині чоловік знайшов на полі підозрілий предмет. Згодом рятувальники виявили 60 снарядів часів Другої світової
Фото: ДСНС

На Волині сапери ДСНС знищили 60 артилерійських снарядів часів Другої світової війни, виявлених на Ковельщині.

Як повідомляє ДСНС, напередодні місцевий мешканець натрапив у полі поблизу села Торговище на підозрілий предмет і негайно повідомив рятувальників. 

Під час обстеження прилеглої території металошукач не замовкав – сапери один за одним виявили ще 59 аналогічних боєприпасів, що залишилися з часів Другої світової війни.

Усі небезпечні знахідки були безпечно транспортовані на спеціальний майданчик і знищені.

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