На Волині чоловік знайшов на полі підозрілий предмет. Згодом рятувальники виявили 60 снарядів часів Другої світової

На Волині сапери ДСНС знищили 60 артилерійських снарядів часів Другої світової війни, виявлених на Ковельщині.

Як повідомляє ДСНС, напередодні місцевий мешканець натрапив у полі поблизу села Торговище на підозрілий предмет і негайно повідомив рятувальників.

Під час обстеження прилеглої території металошукач не замовкав – сапери один за одним виявили ще 59 аналогічних боєприпасів, що залишилися з часів Другої світової війни.

Усі небезпечні знахідки були безпечно транспортовані на спеціальний майданчик і знищені.