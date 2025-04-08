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Єгор Фірсов: на фронті перспектива миру сприймається майже нереально

Для військовослужбовців увесь час тривають обстріли і штурми – незалежно від наявності чи відсутності переговорів. 

Єгор Фірсов: на фронті перспектива миру сприймається майже нереально
Єгор Фірсов, головний сержант Роти ударних БПЛА, екснардеп
Фото: Макс Требухов

Станом на сьогодні військовослужбовцям на деяких напрямках найважче, ніж будь-коли за весь період війни. Місяць тому, для прикладу, на першій лінії оборони було простіше. 

Про це військовий 109 бригади, колишній народний депутат Єгор Фірсов сказав під час дискусії "Червоні лінії України. Як зберегти суб'єктність у діалозі зі США і на переговорах з Росією", організованої в межах проєкту "Нова країна" lb.ua та EFI Group. На його думку, віри в те, що найближчим часом Україні стане легше, серед військових немає. 

Він уточнив, що його бригада нині тримає оборону на Покровсько-Торецькому напрямку. 

Фірсов порівняв сприйняття військовими перспективи укладання миру з тим, як вони, сидячи у фронтових містах, бачать по телевізору пейзажі з екзотичних островів. 

"Дуже далеко, скоріш за все, нереально. Ти можеш побачити на дисплеї свого телефону, що щось домовляються і може ось-ось домовиться. Але для тебе нічого не зміниться. Для тебе були обстріли і окопи, штурми, логістика ускладнена. І це продовжується фактично безкінечно", – пояснив він. 

Фірсов вважає, що за рахунок ілюзії готовності до миру ворог затягує війну. 

"На мою думку, що відбувається: це історія – це муроводство на міжнародному рівні. Нас намагаються заплутати, по дев'ять годин про щось домовляються. Ми намагаємось домовитися, а нас просто там муроводять. Просто продовжують тягнути час і нащупали наші слабкі сторони, щоб захапати більше. У противника нашого стоїть стратегічна задача взяти Донбас. Ми бачимо, що вони хочуть окупувати решту Торецька, Часового Яру, вийти на Костянтинівку", – прокоментував захисник. 

Він додав, що за рахунок цього ворог затягує перемовини і монотонно продовжує військові дії. На скільки їм вистачить цієї тактики – залежить від російської економіки і подальшої мобілізації її громадян. Він підкреслив, що поки одні люди від Росії сидять у Саудівській Аравії, інші – збирають по російських містах людей, щоб продовжувати війну. 

Фірсов зазначив, що військові як ніхто прагнуть миру. 

"Звичайно, військові які ніхто чекають, щоб передохнути. Але питання, чи вірять вони? Ні, не вірять. На практиці всі проходить геть по іншому. Кожну годину іде війна", – пояснив він. 

Військовослужбовець переконаний, що Росія намагатиметься змусити Україну погодитися на невигідні умови. А зараз, щоб не заявляли про домовленості і можливість проведення виборів цього року, це неможливо. Увесь рік країна продовжуватиме воювати, переконаний він. 

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