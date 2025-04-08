Терор заради терору
Терор заради терору
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
У Польщі вважають, що Трамп зробить "історичну помилку", якщо визнає територіальні претензії Росії
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Зеленський підписав законопроєкт, який дозволяє залишати незаконно відчужені землі
Волошин: росіяни активно перекидають озброєння та військову техніку на південий фронт через новозбудовану залізницю
Волошин: росіяни активно перекидають озброєння та військову техніку на південий фронт через новозбудовану залізницю
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Ціни на нафту різко впали, зокрема російський Urals
Ціни на нафту різко впали, зокрема російський Urals
ГоловнаСуспільствоВійна

Кандидат у президенти Румунії хоче припинити транзит українського зерна

Країна допомогла експортувати 29 мільйонів тонн вітчизняного збіжжя.

Кандидат у президенти Румунії хоче припинити транзит українського зерна
Віктор Понта
Фото: EPA/UPG

Претендент на вихід до другого туру президентських виборів у Румунії Віктор Понта заявив, що має намір припинити практику транзиту українського зерна до чорноморського порту Констанца для подальшого експорту.

Як пише Reuters, політик стверджує, що через допомогу Україні румунські фермери нібито "постраждали, бо не отримали достатнього доступу до портової інфраструктури". 

Румунія за понад три роки повномасштабного російського вторгнення забезпечила експорт 29 мільйонів тонн зерна з України, ставши найбільшим альтернативним маршрутом в умовах знищення агресором вітчизняних портів та атак на цивільні судна у Чорному морі. 

Понта стверджує, що не буде чинити опір іншим ініціативам, спрямованим на допомогу Україні - зокрема, транзиту зброї та навчанню українських пілотів на літаках F-16.

Програма кандидата у президенти також передбачає підтримку вступу Молдови до ЄС, збільшення оборонних витрат до 3% ВВП, а також стратегічне партнерство з Польщею та Туреччиною.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies