Кандидат у президенти Румунії хоче припинити транзит українського зерна

Претендент на вихід до другого туру президентських виборів у Румунії Віктор Понта заявив, що має намір припинити практику транзиту українського зерна до чорноморського порту Констанца для подальшого експорту.

Як пише Reuters, політик стверджує, що через допомогу Україні румунські фермери нібито "постраждали, бо не отримали достатнього доступу до портової інфраструктури".

Румунія за понад три роки повномасштабного російського вторгнення забезпечила експорт 29 мільйонів тонн зерна з України, ставши найбільшим альтернативним маршрутом в умовах знищення агресором вітчизняних портів та атак на цивільні судна у Чорному морі.

Понта стверджує, що не буде чинити опір іншим ініціативам, спрямованим на допомогу Україні - зокрема, транзиту зброї та навчанню українських пілотів на літаках F-16.

Програма кандидата у президенти також передбачає підтримку вступу Молдови до ЄС, збільшення оборонних витрат до 3% ВВП, а також стратегічне партнерство з Польщею та Туреччиною.