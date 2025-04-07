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Росіяни продаватимуть вкрадене майно українців на ТОТ Запоріжжя через аукціони

Вкрадене майно росіяни планують віддати завезеним на ТОТ найманцям.

Росіяни продаватимуть вкрадене майно українців на ТОТ Запоріжжя через аукціони
Фото: Facebook/Aris Messinis

Російські загарбники планують продавати захоплене майно українців на ТОТ Запоріжжя через аукціони. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Пограбунок захоплених росіянами територій Запорізької області продовжується вже три роки. Тож окупанти йдуть по третьому колу, міняючи незаконних власників віджатого майна", — каже Федоров. 

Спершу росіяни  визнавали рухоме та нерухоме майно українців "безхазяйним". Згодом вони "націоналізували" та узаконили на рівні окупаційної влади.

"Тепер планують продавати через аукціони, вчергове отримуючи зиск від присвоєного майна", — ідеться у повідомленні. 

Росіяни планують передати вкрадене в українців житло завезеним "спеціалістам" і найманцям. "росія хоче витіснити з ТОТ нелояльних українців та замінити їх вірними путінцями".

  • Очільник окупаційної адміністрації на ТОТ Донеччини гауляйтер Денис Пушилін заявив про наміри примусово "вилучати" житло українців, які виїхали з окупації на підконтрольну Україні територію.
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