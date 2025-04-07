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СЗР: Кремль посилює контроль за нелегальними мігрантами

Кремль розглядає ісламізацію російського населення як одну із загроз.

СЗР: Кремль посилює контроль за нелегальними мігрантами
Фото: Служба зовнішньої розвідки

МВС Росії створило службу з питань громадянства та реєстрації іноземних громадян. Її завдання полягатиме у виявленні, контролі та примусовій депортації нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

«Створення нового «правоохоронного» підрозділу відбувається напередодні завершення строку «президентського попередження» щодо легалізації статусу іноземців, які перебувають у рф нелегально. Вони зобов’язані або залишити країну, або узаконити своє перебування до 30 квітня 2025 року. Після цього такі особи можуть бути примусово вислані за межі рф», — ідеться у повідомленні.

У СЗР нагадують, що Кремль готується до погіршення криміногенної ситуації в Росії. Саме тому Москва розглядає ісламізацію російського населення як одну із загроз функціонування режиму. Створення окремої структури, що займатиметься нелегалами, засвідчує конфліктності у міграційній сфері.

Як підкреслили у розвідці, невипадково відомство очолив новопризначений перший заступник міністра внутрішніх справ Андрій Кікоть, який входить до рейтингу Forbes «Найбагатші силовики Росії» та відомий своїми видатними корупційними талантами.

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