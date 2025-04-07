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Ціни на нафту різко впали, зокрема російський Urals

Орієнтовні показники Brent і WTI впали до мінімуму з квітня 2021 року. 

Ціни на нафту різко впали, зокрема російський Urals
Фото: Роснафта

Нафта продемонструвала третє різке падіння ‒ орієнтовна ціна у США впала нижче за 60 доларів за барель, що є найнижчим рівнем за останні майже чотири роки, пишуть Bloomberg та Reuters.

Орієнтовні показники Brent і WTI впали до мінімуму з квітня 2021 року. Ф’ючерси на Brent впали на 1,94 долара або 3%, до 63,64 долара за барель, а на американську нафту West Texas Intermediate ‒ на 1,94 долара або 3,1%, до 60,05 долара.

Згідно з даними Argus Media, російський сорт Urals, який є найбільшим експортним потоком країни, впав до 52,76 долара за барель у порту Балтійського моря Приморськ. Востаннє ціна на Urals була нижчою за 50 доларів у червні 2023 року.

Падіння на фінансових ринках посилилося тим, що Саудівська Аравія зробила одне з найбільших за останні роки знижень своєї флагманської ціни на нафту.

Обвал цін загрожує скарбниці країн-виробників нафти, яким потрібні набагато вищі ціни на покриття своїх бюджетів. Водночас, він зніме частину удару інфляційного тиску від тарифів Дональда Трампа для торгових партнерів. 

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Вихідними Саудівська Аравія знизила ціну на свою ключову нафту Arab Light для Азії ‒ основного ринку ‒ максимально з 2022 року, додавши побоювання з приводу поставок до прогнозів попиту, що погіршуються. Зміна цін королівства виявилася більшою, ніж очікували трейдери, і сталася на тлі несподіваного підвищення видобутку ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією минулого тижня.

У понеділок на ринках не було жодних ознак оптимістичного полегшення, оскільки відступ від світових акцій набрав більше обертів, а тарифна політика президента Трампа викликала побоювання щодо зростання. За оцінками консультанта Energy Aspects, мита можуть поставити під загрозу 1,1 мільйон барелів на день світового споживання.

Низка галузей ‒ від вантажоперевезень до авіаперевезень ‒ ймовірно, відчують вигоду від нижчих цін на пальне, тоді як бюджети країн ОПЕК+ опинуться під тиском. За даними Міжнародного валютного фонду, Саудівській Аравії потрібно $90 за барель, щоб збалансувати свої рахунки.

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