Ціни на нафту різко впали, зокрема російський Urals

Орієнтовні показники Brent і WTI впали до мінімуму з квітня 2021 року.

Нафта продемонструвала третє різке падіння ‒ орієнтовна ціна у США впала нижче за 60 доларів за барель, що є найнижчим рівнем за останні майже чотири роки, пишуть Bloomberg та Reuters.

Орієнтовні показники Brent і WTI впали до мінімуму з квітня 2021 року. Ф’ючерси на Brent впали на 1,94 долара або 3%, до 63,64 долара за барель, а на американську нафту West Texas Intermediate ‒ на 1,94 долара або 3,1%, до 60,05 долара.

Згідно з даними Argus Media, російський сорт Urals, який є найбільшим експортним потоком країни, впав до 52,76 долара за барель у порту Балтійського моря Приморськ. Востаннє ціна на Urals була нижчою за 50 доларів у червні 2023 року.

Падіння на фінансових ринках посилилося тим, що Саудівська Аравія зробила одне з найбільших за останні роки знижень своєї флагманської ціни на нафту.

Обвал цін загрожує скарбниці країн-виробників нафти, яким потрібні набагато вищі ціни на покриття своїх бюджетів. Водночас, він зніме частину удару інфляційного тиску від тарифів Дональда Трампа для торгових партнерів.

Вихідними Саудівська Аравія знизила ціну на свою ключову нафту Arab Light для Азії ‒ основного ринку ‒ максимально з 2022 року, додавши побоювання з приводу поставок до прогнозів попиту, що погіршуються. Зміна цін королівства виявилася більшою, ніж очікували трейдери, і сталася на тлі несподіваного підвищення видобутку ОПЕК+ на чолі із Саудівською Аравією минулого тижня.

У понеділок на ринках не було жодних ознак оптимістичного полегшення, оскільки відступ від світових акцій набрав більше обертів, а тарифна політика президента Трампа викликала побоювання щодо зростання. За оцінками консультанта Energy Aspects, мита можуть поставити під загрозу 1,1 мільйон барелів на день світового споживання.

Низка галузей ‒ від вантажоперевезень до авіаперевезень ‒ ймовірно, відчують вигоду від нижчих цін на пальне, тоді як бюджети країн ОПЕК+ опинуться під тиском. За даними Міжнародного валютного фонду, Саудівській Аравії потрібно $90 за барель, щоб збалансувати свої рахунки.