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Канада каже, що “лідирує у боротьбі” проти торгової війни Трампа

“Нам потрібно захищатися. І тому не тільки ми ведемо звинувачення, ми є країною, яка на цей момент ввела найбільше зустрічних тарифів на американські товари”, – сказала міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.

Канада каже, що “лідирує у боротьбі” проти торгової війни Трампа
Мелані Жолі
Фото: ЕРА/UPG

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила Euronews, що її країна “лідирує в боротьбі” у відповідь на різкі тарифи президента США Дональда Трампа.

На тлі розгортання торгової війни президента США Дональда Трампа, Канада прагне “чинити максимальний тиск” на його адміністрацію, вводячи зустрічні тарифи, каже міністерка.

“Нам потрібно захищатися. І тому не тільки ми ведемо звинувачення, ми є країною, яка на цей момент ввела найбільше зустрічних тарифів на американські товари”, – сказала Жолі.

У четвер прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Канада запроваджує 25-відсоткове мито на імпортні транспортні засоби зі США, які не відповідають вимогам угоди між Канадою, США та Мексикою (CUSMA). За даними канадського уряду, цей крок стосуватиметься імпорту на суму 35,6 мільярда канадських доларів. Нові контрзаходи є доповненням до попередніх мит у відповідь, які Оттава наклала на імпорт США на суму близько 60 мільярдів канадських доларів.

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Міністр закордонних справ Канади також наголосив на важливості єдиного НАТО, підкресливши, що геополітична нестабільність може загострити глобальну напруженість. Вона попередила, що такі супротивники, як Китай і Росія, можуть виграти від будь-якого розколу між союзниками по військовому блоці.

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