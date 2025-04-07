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ЗМІ: міністри фінансів Євросоюзу обговорять створення спільного міжурядового оборонного фонду

Документ, розроблений дослідницьким центром Bruegel, напрацювали на замовлення Польщі, яка головує в ЄС.

ЗМІ: міністри фінансів Євросоюзу обговорять створення спільного міжурядового оборонного фонду
Фото: З відкритих джерел

Цього тижня міністри фінансів Європейського Союзу обговорять створення спільного міжурядового оборонного фонду, який би купував і володів оборонним обладнанням, а також стягував з членів плату за його використання.

Про це пише Reuters з посиланням на документ, підготовлений для обговорень міністрами.

Документ, розроблений дослідницьким центром Bruegel, напрацювали на замовлення Польщі, яка головує в ЄС. Фонд може генерувати велике оборонне фінансування без підвищення рівня національного державного боргу, що непокоїть багатьох країн із високим рівнем заборгованості.

Документ є частиною дискусії в ЄС про те, як фінансувати підготовку проти потенційного нападу з боку Росії, оскільки європейські уряди розуміють, що більше не можуть повністю покладатися на Сполучені Штати у своїй безпеці.

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ЄС уже планує збільшити військові витрати на 800 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років шляхом послаблення фіскальних обмежень на інвестиції в оборону та спільних запозичень для великих оборонних проектів під заставу бюджету ЄС.

Оборонний фонд, який буде обговорюватися в суботу під час неформальної зустрічі міністрів фінансів ЄС у Варшаві, стане доповненням до вже оголошених фінансових ініціатив.

Фонд під назвою Європейський оборонний механізм (EDM) буде створено відповідно до міжурядової угоди та матиме значний сплачений і відкликаний капітал, що дозволить йому позичати на ринку. EDM, який також може видавати позики, прийматиме членів з-за меж Європейського Союзу, наприклад Великобританію, Україну чи Норвегію.

Додатковою перевагою ідеї Брейгеля також буде просування єдиного європейського ринку оборонного обладнання для зниження витрат і об’єднання ресурсів.

Оборонні закупівлі та виробництво в ЄС із 27 країн сильно роздроблені з принаймні семи різних типів танків, дев’яти типів самохідних гаубиць і семи різних типів бойових машин піхоти, що збільшує витрати, знижує сумісність і перешкоджає економії на масштабі.

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