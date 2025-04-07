Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Кремль хоче заселити ще 5 мільйонів росіян на ТОТ України до 2030 року
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
ГоловнаСвіт

Гегсет вирушить до Панами цього тижня і зустрінеться з президентом

Поїздка міністра оборони відбулася після того, як Вашингтон пригрозив повернути собі водний шлях через китайський вплив.

Гегсет вирушить до Панами цього тижня і зустрінеться з президентом
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

Міністр оборони США Піт Гегсет відправиться до Панами на початку цього тижня на тлі посилення Вашингтоном тиску на центральноамериканську державу через передбачуваний китайський вплив на її знаменитий канал, пише Financial Times.

Президент Штатів Дональд Трамп неодноразово погрожував повернути контроль над Панамським каналом, 110-річним водним шляхом, який обслуговує близько 5% світової морської торгівлі, стверджуючи, що концесія на два порти на обох кінцях, якими володіє гонконгський конгломерат CK Hutchison, становить загрозу національній безпеці.

У відповідь на тиск США група інвесторів на чолі з BlackRock запропонувала придбати портовий підрозділ CK Hutchison, якому належить концесія, вартістю приблизно 22,8 мільярда доларів. Однак китайська влада перевіряє транзакцію, ставлячи під сумнів її завершення.

Гегсет планує відвідати Конференцію з безпеки Центральної Америки в Панамі та, як очікується, зустрінеться з президентом Хосе Раулем Муліно.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Поїздка Гегсета “спрямує зусилля зі зміцнення нашого партнерства з Панамою та іншими країнами Центральної Америки в напрямку нашого спільного бачення мирної та безпечної Західної півкулі”, заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Військовослужбовців США помітили у Панама-Сіті минулого тижня, коли дві країни завершили початковий етап щорічних військових навчань, спрямованих на безпеку та оперативну сумісність Панамського каналу. Військові Сполучених Штатів заявили, що цього тижня будуть проведені додаткові спільні навчання.

Минулого місяця NBC News повідомили, що Білий дім доручив Пентагону розробити плани потенційного збільшення присутності американських військ у Панамі, зокрема варіант силового захоплення американськими солдатами водного шляху.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies