Гегсет вирушить до Панами цього тижня і зустрінеться з президентом

Поїздка міністра оборони відбулася після того, як Вашингтон пригрозив повернути собі водний шлях через китайський вплив.

Міністр оборони США Піт Гегсет відправиться до Панами на початку цього тижня на тлі посилення Вашингтоном тиску на центральноамериканську державу через передбачуваний китайський вплив на її знаменитий канал, пише Financial Times.

Президент Штатів Дональд Трамп неодноразово погрожував повернути контроль над Панамським каналом, 110-річним водним шляхом, який обслуговує близько 5% світової морської торгівлі, стверджуючи, що концесія на два порти на обох кінцях, якими володіє гонконгський конгломерат CK Hutchison, становить загрозу національній безпеці.

У відповідь на тиск США група інвесторів на чолі з BlackRock запропонувала придбати портовий підрозділ CK Hutchison, якому належить концесія, вартістю приблизно 22,8 мільярда доларів. Однак китайська влада перевіряє транзакцію, ставлячи під сумнів її завершення.

Гегсет планує відвідати Конференцію з безпеки Центральної Америки в Панамі та, як очікується, зустрінеться з президентом Хосе Раулем Муліно.

Поїздка Гегсета “спрямує зусилля зі зміцнення нашого партнерства з Панамою та іншими країнами Центральної Америки в напрямку нашого спільного бачення мирної та безпечної Західної півкулі”, заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Військовослужбовців США помітили у Панама-Сіті минулого тижня, коли дві країни завершили початковий етап щорічних військових навчань, спрямованих на безпеку та оперативну сумісність Панамського каналу. Військові Сполучених Штатів заявили, що цього тижня будуть проведені додаткові спільні навчання.

Минулого місяця NBC News повідомили, що Білий дім доручив Пентагону розробити плани потенційного збільшення присутності американських військ у Панамі, зокрема варіант силового захоплення американськими солдатами водного шляху.