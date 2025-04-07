У США повені забрали життя щонайменше 18 людей, зокрема дітей

На півдні та середньому заході США повені забрали життя щонайменше 18 осіб, повідомляють Euronews.

“Річки піднялися, а повені посилилися в регіонах півдня та середнього заходу США, загрожуючи громадам, які вже постраждали від сильних дощів і вітру протягом кількох днів, забравши життя щонайменше 18 людей”, ‒ зазначає видання.

Незважаючи на те, що дощ у деяких із найбільш постраждалих районів Арканзасу, Теннессі та Кентуккі почав зменшуватися, рівень води продовжує зростати в різних населених пунктах, затоплюючи будинки, підприємства та дороги.

У Франкфорті, штат Кентуккі, рятувальні групи пересуваються затопленими вулицями на надувних човнах, щоб перевірити жителів столиці штату. Крім того, робітники побудували бар’єри з мішків з піском, щоб захистити будинки та підприємства, а комунальні послуги були відключені, оскільки річка Кентуккі продовжує зростати.

За словами мера Франкфорта Лейна Вілкерсона, станом на неділю глибина річки перевищила 14 метрів і, як очікується, досягне майже 15 метрів до ранку понеділка, потенційно досягнувши рекордного рівня. Міська протипаводкова стіна розроблена таким чином, щоб витримувати рівень води до 15,5 метрів.

Метеорологи зазначають, що повінь може тривати, сильні дощі прогнозують у кількох штатах. Протягом більшої частини неділі в деяких районах Алабами, Джорджії та Флориди випустили годинники торнадо (заяви агентств прогнозування погоди, які попереджають про можливість виникнення торнадо протягом найближчих годин).

Серед 18 загиблих із початку шторму в середу – 10 осіб із Теннессі. 9-річного хлопчика в Кентуккі знесла повінь, коли він прямував до свого шкільного автобуса.

Згідно з повідомленнями поліції, в Арканзасі 5-річний хлопчик загинув, коли дерево впало на будинок його родини, затиснувши його. Крім того, 16-річний волонтер-пожежник із Міссурі загинув у ДТП, намагаючись врятувати інших, які потрапили під шторм.

У неділю Національна метеорологічна служба повідомила, що в багатьох районах у багатьох штатах очікується “серйозна повінь”, при цьому ймовірне широкомасштабне затоплення будівель, доріг, мостів та інших важливих об'єктів інфраструктури.