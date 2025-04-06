У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
У чому сенс дій Сил оборони на Бєлгородщині?
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Кличко — голова. Перезапущена Київрада додала повноважень меру і замітає сліди власних земельних оборудок
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Київ відбивав балістичну атаку (доповнено деталями)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Чорні дні для російської дальньої бомбардувальної авіації тривають
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. Кількість постраждалих зросла (оновлення)
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
Обама та Гарріс вперше прокоментували президентство Трампа
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
ГоловнаСвіт

Духовний радник Трампа побував на місці ракетного удару Росії по Кривому Рогу

Марк Бернс закликав світ засудити жорстокість Росії і "стати разом з Україною проти такого терору".

Духовний радник Трампа побував на місці ракетного удару Росії по Кривому Рогу
Фото: x.com/pastormarkburns

Пастор Марк Бернс, духовний радник президента США Дональда Трампа, побував на місці ракетного удару Росії по Кривому Рогу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Російська ракета обстріляла Кривий Ріг, загинули 16 людей, у тому числі 6 дітей (станом на зараз відомо про 20 загиблих, серед них – дев’ятеро дітей, - ред.). Трагічна втрата невинних життів", - написав Бернс у соцмережі Х і опублікував фото.

Він закликав світ засудити жорстокість Росії, "стати разом з Україною проти такого терору".

"Віра – це вибір, а не почуття!»" - додав пастор.

Зазначається, що Бернс побував на місці удару разом із головним рабином України Моше Реувеном Асманом.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies