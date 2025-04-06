Духовний радник Трампа побував на місці ракетного удару Росії по Кривому Рогу

Марк Бернс закликав світ засудити жорстокість Росії і "стати разом з Україною проти такого терору".

Пастор Марк Бернс, духовний радник президента США Дональда Трампа, побував на місці ракетного удару Росії по Кривому Рогу.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Російська ракета обстріляла Кривий Ріг, загинули 16 людей, у тому числі 6 дітей (станом на зараз відомо про 20 загиблих, серед них – дев’ятеро дітей, - ред.). Трагічна втрата невинних життів", - написав Бернс у соцмережі Х і опублікував фото.

Він закликав світ засудити жорстокість Росії, "стати разом з Україною проти такого терору".

"Віра – це вибір, а не почуття!»" - додав пастор.

Зазначається, що Бернс побував на місці удару разом із головним рабином України Моше Реувеном Асманом.