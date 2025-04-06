Євросоюз готує митні контрзаходи проти США

Єврокомісія у понеділок увечері планує запропонувати країнам-членам список американських товарів, на які поширюватимуться додаткові тарифи.

ЄС готує митні контрзаходи проти США на $28 мільярдів через торгову ескалацію з боку адміністрації Дональда Трампа, пише Reuters.

Країни Європейського Союзу готуються до введення першого пакета заходів - йдеться про запровадження мит на американський імпорт на суму до $28 мільярдів: від бурбону до зубної нитки.

Рішення можуть ухвалити вже найближчими днями. Його мета — демонстрація єдності країн блоку на тлі ескалації торгового конфлікту, який, за побоюваннями аналітиків, може перерости у глобальну торгову війну з наслідками для економік усього світу.

Із 3 квітня США ввели 25% мита на імпорт сталі, алюмінію, автомобілів з ЄС, а також збільшують тарифи майже на всю іншу продукцію. Загалом нові мита охоплюють приблизно 70% експорту з Європи до США на загальну суму понад $580 мільярдів.

Єврокомісія вже склала перелік американських товарів, на які будуть накладені дзеркальні мита. До списку входять м’ясо, крупи, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, пилососи, туалетний папір і навіть зубна нитка.

Особливу увагу викликала ідея запровадити 50% тариф на бурбон — що викликало відповідну погрозу Трампа про 200% мито на європейські алкогольні напої.

Позиції всередині ЄС різняться. Франція закликає до жорсткіших дій, зокрема, припинення інвестицій в США. Італія і Ірландія виступають за стриману відповідь. Проте всі 27 країн погоджуються з необхідністю виступати єдиним фронтом.

Очікується, що Єврокомісія винесе рішення на голосування найближчим часом. Якщо воно буде схвалене, перший етап мит набуде чинності 15 квітня, другий — за місяць.

Паралельно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проводить зустрічі з представниками ключових галузей економіки — металургійної, автомобільної та фармацевтичної — щоб оцінити наслідки американських мит і визначити подальшу тактику.

Мита Трампа: що відомо