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Євросоюз готує митні контрзаходи проти США

Єврокомісія у понеділок увечері планує запропонувати країнам-членам список американських товарів, на які поширюватимуться додаткові тарифи.

Євросоюз готує митні контрзаходи проти США
Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

ЄС готує митні контрзаходи проти США на $28 мільярдів через торгову ескалацію з боку адміністрації Дональда Трампа, пише Reuters.

Країни Європейського Союзу готуються до введення першого пакета заходів  - йдеться про запровадження мит на американський імпорт на суму до $28 мільярдів: від бурбону до зубної нитки.

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Рішення можуть ухвалити вже найближчими днями. Його мета — демонстрація єдності країн блоку на тлі ескалації торгового конфлікту, який, за побоюваннями аналітиків, може перерости у глобальну торгову війну з наслідками для економік усього світу.

Із 3 квітня США ввели 25% мита на імпорт сталі, алюмінію, автомобілів з ЄС, а також збільшують тарифи майже на всю іншу продукцію. Загалом нові мита охоплюють приблизно 70% експорту з Європи до США на загальну суму понад $580 мільярдів.

Єврокомісія вже склала перелік американських товарів, на які будуть накладені дзеркальні мита. До списку входять м’ясо, крупи, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, пилососи, туалетний папір і навіть зубна нитка.

Особливу увагу викликала ідея запровадити 50% тариф на бурбон — що викликало відповідну погрозу Трампа про 200% мито на європейські алкогольні напої.

Позиції всередині ЄС різняться. Франція закликає до жорсткіших дій, зокрема, припинення інвестицій в США. Італія і Ірландія виступають за стриману відповідь. Проте всі 27 країн погоджуються з необхідністю виступати єдиним фронтом.

Очікується, що Єврокомісія винесе рішення на голосування найближчим часом. Якщо воно буде схвалене, перший етап мит набуде чинності 15 квітня, другий — за місяць.

Паралельно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн проводить зустрічі з представниками ключових галузей економіки — металургійної, автомобільної та фармацевтичної — щоб оцінити наслідки американських мит і визначити подальшу тактику.

Мита Трампа: що відомо

  • 3 квітня Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів".
  • Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.
  • Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
  • Раніше повдіомлялося, що держави-члени Європейського Союзу збираються проголосувати 9 квітня щодо контрзаходів проти мит на сталь і алюміній, які вводять Сполучені Штати.
  • Китай закликав США негайно скасувати свої останні мита та пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів.
  • Уряд Великої Британії опублікував список товарів, щодо яких можут ввести митаня у відповідь на дії адміністрації Дональда Трампа.
  • Тепер Трамп спілкується з представниками В’єтнаму, Індії та Ізраїлю, щоб домовитися про індивідуальні торговельні угоди, які могли б пом’якшити запропоновані мита.
  • Тим часом Європа готується до напливу китайських товарів після запровадження мит США.
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