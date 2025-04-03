Британія сформувала список американських товарів, які може обкласти митами як відповідь Трампу

Уряд Великої Британії опублікував список товарів, щодо яких можут ввести митаня у відповідь на дії адміністрації Дональда Трампа, передає Sky News.
Міністр бізнесу Джонатан Рейнольдс підтвердив, що Лондон розглядає можливість запровадження відповідних заходів щодо США. За його словами, першим кроком стали консультації для оцінки потенційних наслідків такого рішення.
«Протягом чотирьох тижнів до 1 травня 2025 року ми з'ясовуватимемо думки зацікавлених сторін Великої Британії щодо продуктів, які потенційно можуть бути включені до тарифних заходів», – заявив Рейнольдс у Палаті громад.
Опублікований урядом список містить понад 8000 категорій товарів і займає понад 400 сторінок. Серед них – віскі та джинси.
В уряді наголосили, що мита у відповідь будуть «крайнім заходом». Якщо вдасться досягнути економічної угоди зі США, яка передбачатиме скасування чинних мит, запит на консультації відкличуть, а можливі заходи у відповідь – скасують.
Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що найкращим курсом дій є продовження переговорів із США, але визнав, що "нам потрібно захищати себе".
- 3 квітня Дональд Трамп підписав указ про оголошення на території країни надзвичайного стану в економіці для реалізації анонсованої ним нової митної політики, яка передбачає застосування "взаємних тарифів".
- Вашингтон встановив мінімальне мито на імпорт товарів на рівні 10% – таким тариф буде для країн, які застосовують щодо американських товарів стягнення не більше 20% від вартості. До цієї категорії потрапили Велика Британія та Україна.
- Натомість для усіх інших тарифна ставка складає половину тієї, яка діє проти США: Китай, який, за даними Білого дому, бере 67% від вартості, платитиме 34% у відповідь, а Євросоюз матиме ставку у розмірі 20%. 24% доведеться викласти за імпорт товарів з Японії, 25% з Південної Кореї, 26% з Індії.
- Держави-члени Європейського Союзу збираються проголосувати наступної середи 9 квітня щодо контрзаходів проти мит на сталь і алюміній, які вводять Сполучені Штати.
- Китай закликав США негайно скасувати свої останні мита та пообіцяв вжити контрзаходів для захисту власних інтересів