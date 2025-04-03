Британія сформувала список американських товарів, які може обкласти митами як відповідь Трампу

Уряд Великої Британії опублікував список товарів, щодо яких можут ввести митаня у відповідь на дії адміністрації Дональда Трампа, передає Sky News.

Міністр бізнесу Джонатан Рейнольдс підтвердив, що Лондон розглядає можливість запровадження відповідних заходів щодо США. За його словами, першим кроком стали консультації для оцінки потенційних наслідків такого рішення.

«Протягом чотирьох тижнів до 1 травня 2025 року ми з'ясовуватимемо думки зацікавлених сторін Великої Британії щодо продуктів, які потенційно можуть бути включені до тарифних заходів», – заявив Рейнольдс у Палаті громад.

Опублікований урядом список містить понад 8000 категорій товарів і займає понад 400 сторінок. Серед них – віскі та джинси.

В уряді наголосили, що мита у відповідь будуть «крайнім заходом». Якщо вдасться досягнути економічної угоди зі США, яка передбачатиме скасування чинних мит, запит на консультації відкличуть, а можливі заходи у відповідь – скасують.

Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив, що найкращим курсом дій є продовження переговорів із США, але визнав, що "нам потрібно захищати себе".