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​Чеська ініціатива забезпечить Україну боєприпасами до вересня

Це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії.

​Чеська ініціатива забезпечить Україну боєприпасами до вересня
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Чеська ініціатива щодо закупівлі боєприпасів для України має достатньо ресурсів для щомісячного постачання до вересня 2025 року.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський на саміті глав МЗС НАТО у Брюсселі, передає «Європейська правда».

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«Перш за все, що стосується чеської ініціативи – важливо те, що ми змогли забезпечити фінансування, і тепер ця ініціатива має достатньо ресурсів, щоб щомісяця надавати Україні боєприпаси до вересня», – повідосказавмив Ліпавський.

За словами міністра, це стало можливим завдяки внескам Канади, Норвегії, Нідерландів і Данії.

Ліпавський також зазначив, що у 2024 році Чехія поставила Україні 1,5 млн боєприпасів, з яких 500 тисяч – великокаліберні снаряди калібру 155 мм та 152 мм.

«Ми повинні доставити цей матеріал в Україну, щоб вона могла захиститися від імперської загарбницької війни Путіна», – наголосив Ліпавський.

  • Минулого місяця прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала запевнив, що цьогоріч чеська ініціатива щодо постачання боєприпасів в Україну може поставити принаймні стільки ж снарядів у 2025 році, скільки було надано минулого року.
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