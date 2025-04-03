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У Сеулі біля Конституційного суду Південної Кореї, який вирішить завтра долю президента Юн Сок Йоля, зводять барикади

Суд вирішить, чи підтримати імпічмент відстороненого президента, чи повернути його на посаду.

У Сеулі біля Конституційного суду Південної Кореї, який вирішить завтра долю президента Юн Сок Йоля, зводять барикади
Фото: EPA/UPG

У Сеулі з’являються барикади біля Конституційного суду Південної Кореї, який готується завтра прийняти рішення про те, чи підтримати імпічмент президента Юн Сок Йоля чи відновити його повноваження, пише The Guardian.

“Зазвичай тихі вулиці біля конституційного суду Південної Кореї в Сеулі тепер є політичною точкою для прийняття рішення, яке визначить майбутнє країни”, ‒ зазначає видання.

Через кілька місяців після того, як Юн запровадив воєнний стан і спровокував найгіршу політичну кризу в Південній Кореї за десятиліття, суд у п’ятницю вирішить, чи підтримати імпічмент відстороненого президента, чи повернути його на посаду.

Завтра у Сеулі мобілізують понад 14 000 поліцейських ‒ більше десятої частини всієї сили країни. Щоб запобігти демонстраціям, біля будівлі суду в радіусі 100 метрів було встановлено “стан вакууму”. Напередодні вироку прибуло більше поліцейських автобусів, через що рух транспорту майже зупинився. 

Заходи безпеки вийдуть далеко за межі барикад. Автозаправні станції біля суду закриють, щоб запобігти підпалам, а доступ на дахи висотних будівель буде обмежено, щоб люди не стрибали та не кидали предмети. Влада також планує заборонити випуск вогнепальної зброї, яка зазвичай використовується для вбивства диких тварин, і пропонує відстежувати власників зброї з ліцензією по GPS у день винесення рішення. Станцію Ангук буде закрито, а шафки на станції метро опечатають, щоб запобігти загрозам вибуху.

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Над судом введуть безпольотну зону, а поліція розмістила глушники сигналів проти несанкціонованих безпілотників. Одинадцять шкіл закриють, а торговцям наказали закритися і прибрати предмети, такі як горщики для квітів, які можуть бути використані як зброя.

Якщо Юн переможе, він здійснить надзвичайне політичне повернення. Якщо рішення буде ухвалено не на його користь, він приєднається до все більшого списку опальних південнокорейських лідерів, які кинули виклик демократичним інститутам країни.

Торік у грудні Юн направив війська до Національних зборів, заявивши, що йому необхідно протистояти “антидержавним силам” та розслідувати можливі фальсифікації виборів. Військове розгортання тривало лише кілька годин, перш ніж парламент проголосував за скасування декларації, розцінивши його дії як захоплення влади.

Юн також є фігурантом в окремому кримінальному процесі, в якому його звинувачують у підбурюванні до заколоту ‒ злочині, який карається довічним ув'язненням або навіть стратою, хоча Південна Корея не стратила нікого з 1997 року.

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