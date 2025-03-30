У Південній Кореї триває розслідування щодо чоловіка, який спричинив смертоносні пожежі

Основні пожежі нарешті взяли під повний контроль ‒ через 10 днів після їх початку, вони завдали великої шкоди будівлям, включно з історичними храмами.

У Південній Кореї триває розслідування щодо 56-річного чоловіка за підозрою в організації смертоносної пожежі, яка забрала життя 30 людей, пише BBC.

Чоловік здійснював обряд споріднення предків біля сімейної могили на пагорбі в повіті Уісеонг у провінції Північний Кьонсан. Його заарештували і викличуть на допит після завершення розслідування. Він відкидає звинувачення.

У неділю офіційні особи заявили, що основні пожежі нарешті взяли під повний контроль ‒ через 10 днів після їх початку, вони завдали великої шкоди будівлям, включно з історичними храмами.

Слідчі розмовляли з дочкою підозрюваного, яка сказала їм, що пожежа почалася, коли її батько намагався спалити запальничкою гілки дерев, що висять над могилами.

За даними Служби лісів Кореї, у пожежах згоріли понад 48 000 гектарів, що еквівалентно приблизно 80% площі столиці Сеула. Вони також зруйнували приблизно 4000 будівель, зокрема будинки, заводи та низку національних надбань. Серед храмів, знищених пожежою був храм Гоун, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будівлю звели у 618 році нашої ери, вона була однією з найбільших у провінції.

Більшість постраждалих – люди віком 60-70 років.

Хоча головну пожежу взяли під контроль, менші продовжують спалахувати, повідомляє влада. Через сильний і сухий вітер пожежі поширилися на кілька міст і округів.

Нетипово тепла погода, посушливі умови та соснові ліси в регіоні також сприяли розпалу вогню. Наступного тижня проведуть розслідування за участю поліції, пожежної служби та лісництва.

Виконуючий обов'язки президента Хан Дак Су заявив, що уряд надасть фінансову підтримку тим, хто евакуювався через пожежу.