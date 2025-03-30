Обстріли Харківщини: за минулу добу загинули двоє людей, ще 25 — постраждали

Упродовж минулої доби російські військові завдали масованого удару по Харкову, під обстрілами також опинилися Чугуївський, Куп'янський та Ізюмський райони.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 30 березня росіяни атакували місто Чугуїв, внаслідок влучання на першому поверсі горіли конструктивні елементи ангара на площі 20 м кв. та конструктивні елементи даху на площі 50 м кв.

Також у Чугуєві росіяни здійснили обстріл пізно увечері 29 березня. Внаслідок влучання в дах гаражів СТО горіли конструктивні елементи будівлі та обладнання на площі 20 м кв. Пошкоджено 11 автомобілів. Також горів ангар на площі 1000 м кв.

У селі Циркуни Циркунівської громади частково пошкоджено будинок та автомобіль.

Ворог здійснив масований обстріл Харкова. Сім разів росіяни цілили по житлових кварталах і приватних забудовах. Внаслідок одного з влучань горіли 4 гаражі та 2 автомобілі на площі 40 м кв. Зруйновано 4 гаражі та пошкоджено 9 автомобілів. Гострої реакції на стрес зазнала цивільна.

Також зафіксовано влучання у приватний будинок, виникла пожежа. Рятувальники деблокували чоловіка і вилучили з-під завалів тіло 73-річної жінки. Також пошкоджено 24 житлових будинки (вікна, двері, покрівлі). Загалом постраждали 10 осіб, з них — дівчинка 15 років та 1 людина загинула.

Зафіксовано три обстріли у Шевченківському районі Харкова. Вибиті двері та вікна нежитлових комерційних приміщень, розташованих на перших поверхах, та житлових квартир будинків в Шевченківському районі. В приміщенні критого ринку вибиті вікна, двері на 1 та 2 поверхах. Постраждали 6 людей.

Виникла пожежа накриття на площі 2 м кв. 58-річний чоловік загинув, постраждало 3 людей. Унаслідок влучання в дорожнє покриття горіло 2 автомобілі на площі 30 м кв. та пошкоджено фасад. Постраждало 3 людей (з них хлопець 17 років). Пошкоджено скління та двері будинків.

Упродовж минулої доби ворог двічі обстрілював Куп'янськ. Горіли два приватні будинки, без постраждалих.

У селі Слатино Дергачівської громади внаслідок влучання КАБ в землю горіла трава на відкритій території, площа 0,1 га. Постраждала 12-річна дитина, у неї гостра реакція на стрес. Пошкоджено приватний будинок.

О 9:48 29 березня внаслідок обстрілу села Борова Борівської громади горів сінник на площі 100 кв.м. Постраждав 75-річний чоловік. Також зруйновано будинок, пошкоджено господарчу споруду, пошкоджено вікна, частково зруйновано будинок та пошкоджено вікна, двері і дах.

У селі Солоницівка Солоницівської громади виявили уламки БпЛА типу "Шахед". Пошкоджено паркан та дах приватного будинку.

Учора близько 21:00 окупанти завдали низки ударів “шахедами” по Харкову. Як повідомив Ігор Терехов, кількість постраждалих зросла до 27, серед постраждалих пʼятеро дітей від 5 до 17 років.