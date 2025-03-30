Сили ППО уночі знищили 65 "шахедів", 35 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей

Уночі 30 березня РФ атакувала Україну балістичною ракетою та ударними безпілотниками, 65 зі 111 БпЛА знищили Сили ППО, 35 дронів-імітаторів локаційно втрачено.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 30 березня ворог атакував балістичною ракетою із Ростовської обл. — РФ та 111-ма ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда – Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 65 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: повітряні сили

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина.