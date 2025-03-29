Головне за суботу, 29 березня: ракетний удар по Кривому Рогу, атака "шахедів" на Харків, майже 200 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 198 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1130-й день повномасштабної війни.

Російська армія у суботу, 29 березня, завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Станом на 19:00 було відомо про 9 потерпілих, троє з них ушпиталені.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 на фронті відбулося 198 боїв.

Ворог найбільш активний на Покровському напрямку, де загарбницькі підрозділи 73 рази намагалися прорвати нашу оборону.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України відбили 31 атаку російських загарбників.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 29 березня – в новині.

Сьогодні близько 21:00 окупанти завдали низки ударів “шахедами” по Харкову.

Станом на 22:22 кількість постраждалих зросла до 15. Десятеро людей шпиталізовані, серед них - двоє дітей.

Завтра, 30 березня, у Дніпрі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованого удару РФ.

28 березня ввечері російська армія завдала масованого удару дронами по житловому району міста Дніпро. Унаслідок атаки загинули четверо людей, 21 людина постраждала.

Речник МЗС Георгій Тихий прокоментував інформацію про те, що нападник у Амстердамі, можливо, є українцем.

"Бачимо повідомлення про те, що нападник, який поранив людей в Амстердамі 27 березня, може мати українське громадянство. Посольство України в Нідерландах вже в тісному контакті з правоохоронними органами Нідерландів для зʼясування додаткової інформації", – зазначив Тихий.

Він додав, що наразі з'ясовують, хто ця особа та як і коли вона потрапила до Нідерландів.

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим. Таке насильство не має жодного виправдання, а винуватець має понести відповідальність", – наголосив речник МЗС.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!