На Полтавщині підлітки катували свого 10-річного знайомого. Лубінець пообіцяв, що винні понесуть відповідальність

Наразі правоохоронці відкрили три кримінальні провадження за статтями "Катування", "Виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства" та "Вимагання".

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пообіцяв відповідальність для підлітків, які на Полтавщині катували свого знайомого.

За його інформацією, у місті Зіньків Полтавської області четверо дітей віком 10, 11, 12 і 14 років утримували та завдавали тілесних ушкоджень своєму 10-річному знайомому на території недобудованої споруди.

“Я негайно доручив своєму Представнику в Полтавській області Владиславу Носенку з’ясувати всі обставини справи. Він провів зустрічі з батьками потерпілого хлопчика та організував у Зіньківській ТГ робочу нараду за участю керівництва Полтавської РВА, міської влади, правоохоронних органів, служби у справах дітей, відділу освіти, психологів та адміністрації навчальних закладів, де навчаються діти”, – написав Лубінець.

Наразі правоохоронці відкрили три кримінальні провадження за статтями "Катування", "Виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства" та "Вимагання". Потерпілій стороні надається вся необхідна психологічна та правова допомога.

Лубінець наголосив, що, відповідно до Конвенції ООН про права дитини, кожна дитина має право на повагу до своєї гідності. Публікація відео, що демонструє страждання дитини, грубо порушує це право, зводячи її до об’єкта "сенсації". Подібні матеріали можуть завдати шкоди дитині, посилити її психологічну травму, спричинити стигматизацію та додатковий тиск на родину.

Омбудсмен закликав всіх дотримуватися прав дитини та утримуватися від поширення матеріалів, які можуть завдати їй шкоди.

“Якщо вам стало відомо про подібні випадки – негайно повідомляйте правоохоронні органи та відповідні служби. Подібні ситуації надалі будуть перебувати на моєму особистому контролі. За порушення законодавства та прав дитини — має бути відповідальність!” – наголосив Лубінець.

Як повідомляє Суспільне, зняте правопорушниками відео поширювали серед школярів. Кілька днів тому цей відеозапис побачили дорослі, розповіла подруга родини постраждалого Наталія Грабар.

"Вони зробили, і це лишилося їм безкарно.Вразили погрози з побитою пляшкою, вразили погрози ФСБ. Ми живемо зараз, коли вербують підлітків, росіяни вербують. І серед підлітків це круто. Вразили погрози вимаганням, погрози катуванням, погрози: "Спущу в підвал, в якусь яму кинем, і ти там все". Це погрози вбивством. Змусити залізти кудись", — повідомила Наталія Грабар.